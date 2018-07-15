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Си Цзиньпин осудил теракт в Пакистане

Международная панорама
15 июля, 14:42 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 15, июля. /ТАСС

Председатель КНР заявил, что Пекин поддерживает усилия страны в борьбе с терроризмом

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ПЕКИН, 15 июля. /ТАСС/. Китай выступает категорически против терроризма и решительно осуждает атаку в Пакистане. Об этом в воскресенье заявил председатель КНР Си Цзиньпин в своей телеграмме с соболезнованиями президенту Пакистана Мамнуну Хусейну.

"Терроризм является общим врагом всего человечества. Китай выступает категорически против терроризма и решительно осуждает атаку в Пакистане", - говорится в телеграмме.

Си Цзиньпин отметил, что "китайский народ всегда стоит бок о бок с народом Пакистана, поддерживает усилия страны в борьбе с терроризмом, обеспечении национальной безопасности и защиты жизней людей".

В своем послании китайский лидер также выразил глубокие соболезнования пострадавшим и семьям погибших.

Взрыв прогремел в пятницу недалеко от места проведения митинга избирателей в преддверии выборов в нижнюю палату парламента. Погибли не менее 128 человек. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

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