СМИ: демонстранты сожгли штабы политических партий Ирака в провинции Эль-Мутанна

ТАСС, 15 июля. Участники массовых акций протеста в иракской провинции Эль-Мутанна сожгли в воскресенье штабы крупнейших политических партий Ирака. Об этом сообщил телеканал Al-Hadath.

По его данным, демонстранты подожгли штаб-квартиру шиитской Партии исламского призыва экс-премьера Нури аль-Малики. Также они атаковали филиал альянса "Хикма" одного из лидеров шиитов, Аммара аль-Хакима, и представительство военизированного формирования "Бадр", которое входит в состав шиитского народного ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби".

Как отмечает телеканал, манифестанты в Эль-Мутанне, как и в других южных провинциях, пытаются захватить государственные учреждения, в том числе здание городской администрации. Охраняющие стратегические объекты полицейские вынуждены применять спецсредства для сдерживания толпы. В результате стычек есть пострадавшие с обеих сторон.

Стихийные антиправительственные акции охватили провинции Басра, Ди-Кар, Майсан, Эн-Наджаф, Кербелу, Бабиль, Эль-Мутанна. Недовольные условиями жизни иракцы требуют от властей решить вопрос с безработицей и обеспечить базовыми нуждами: водой и электричеством. На минувшей неделе манифестанты попытались прорваться на территорию нефтекомплекса "Западная Курна - 2" в Басре, в пятницу сотни человек ворвались в международный аэропорт Эн-Наджафа, в субботу протестующие блокировали единственный пограничный с Кувейтом КПП "Сафаван".