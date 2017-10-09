Премия Государственного банка Швеции по экономике памяти Альфреда Нобеля. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 9 октября в Стокгольме объявили имя лауреата премии Государственного банка Швеции по экономике памяти Альфреда Нобеля. Лауреатом стал американец Ричард Талер "за исследования в области поведенческой экономики".

Награда была основана в 1968 году Госбанком Швеции по случаю его 300-летия и присуждается с 1969 года по тем же правилам, что и пять премий, которые учредил Альфред Нобель. Денежную часть премии банк отчисляет Нобелевскому фонду.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о порядке присуждения премии и о ее лауреатах.

Присуждение премии и выдвижение кандидатов

Премию присуждает Шведская королевская академия наук, расположенная в Стокгольме, помощь в выборе лауреата оказывает Комитет по экономике, члены которого (пять-шесть человек) избираются Академией из своего состава на три года.

Правом номинировать на премию обладают члены Академии, лауреаты премии по экономике, профессора в области экономических наук из разных стран, которые получили специальные приглашения от комитета.

Предлагать кандидатуры можно с сентября до 31 января следующего года. Затем комитет отбирает наиболее достойных претендентов. В начале октября лауреат выбирается академиками большинством голосов.

Лауреаты

К настоящему времени премией были удостоены 78 лауреатов, включая единственную женщину - Элинор Остром (США), награжденную в 2009 году (вместе с Оливером Уильямсоном) за анализ экономического управления в компаниях.

В 1975 году премию получил советский математик и экономист Леонид Канторович. Награды он был удостоен (совместно с американцем Тьяллингом Купмансом) за обоснование теории оптимального использования сырьевых ресурсов. В 1973 году за развитие метода "затраты - выпуск" был награжден Василий Леонтьев, американский ученый российского происхождения, получивший диплом экономиста в 1925 году в Ленинградском государственном университете.

В 2016 году премия была присуждена британскому и финскому ученым, работающим в США, Оливеру Харту и Бенгту Хольмстрёму, "за вклад в теорию контрактов".

Статистика

В 1969-2016 годах премия присуждалась 48 раз. 18 раз награду одновременно получали два лауреата и шесть раз ее делили между тремя учеными. Средний возраст лауреатов - 67 лет. Самым молодым является 51-летний американец Кеннет Эрроу, награжденный в 1972 году, а самым пожилым - также американец Леон Гурвиц, которому было 90 лет (2007). Он же - самый пожилой из всех лауреатов всех Нобелевских премий.