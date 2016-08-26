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Пять детских садов на 490 мест сдадут в Подмосковье к 1 сентября

Москва Московская область
26 августа, 13:38 UTC+3
В 2016 году запланировано ввести в эксплуатацию 43 дошкольных образовательных учреждения
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МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Пять детских садов на 490 мест сдадут в Подмосковье к 1 сентября. В текущем году уже ввели в эксплуатацию 14 дошкольных учреждений на 2362 учебных места, сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области. 

"В 2016 году запланировано ввести в эксплуатацию 43 дошкольных образовательных учреждения. Из них с начала текущего года уже введено в эксплуатацию 14 объектов на 2362 места. Еще пять детских садов на 490 мест планируется сдать к 1 сентября. До конца года планируется завершить строительство еще более 20 детских садиков", – приводит пресс-служба слова главы ведомства Сергея Пахомова.

К началу нового учебного года новые объекты откроются в Королеве, Ленинском и Ногинском районах. Их строительство ведется в рамках реализации государственной программы Московской области "Образование Подмосковья".

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