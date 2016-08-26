МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Социальная ярмарка "Ценопад" пройдет в Красногорске в эти выходные. В ней примут участие не менее 40 фермеров и производителей региона, сообщил министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

"В этот раз мы повторяем опыт "Ценопада" в Ногинске, где одним из участников ярмарки стал местный хлебокомбинат. Как показала практика, участие местных хлебокомбинатов крайне выгодно и самим участникам, и покупателям. Поэтому на этой ярмарке свою продукцию представит "Красногорский хлебокомбинат". Производитель предложил нарезной батон по цене 12 руб. за штуку", - сказал он.

Посаженников добавил, что традиционно участниками ярмарки станет не менее 40 фермеров, а также производителей Московской области и других регионов России. Они предложат покупателям свежее мясо, рыбу, консервы, молочную продукцию, овощи и фрукты, сухофрукты, таежные травы и чаи, а также непродовольственные товары – текстиль, школьные ранцы, сувениры, товары для спорта и отдыха.