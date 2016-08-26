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Шесть электрозаправок откроют на территории Подмосковья в сентябре

Москва Московская область
26 августа, 16:03 UTC+3
Всего в 2016 году планируется ввести в эксплуатацию 11 электрозаправочных станций на АЗС и площадках торговых сетей
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МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Шесть электрозаправок откроют на территории Московской области в сентябре, сообщает пресс-служба Министерства энергетики Подмосковья.

"В настоящее время в Подмосковье в высокой степени готовности находятся шесть электрозаправочных станций, планируемых к размещению на автозаправочных комплексах ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт". Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию – 15 сентября 2016 года", – говорится в сообщении.

Как отметил министр энергетики Московской области Леонид Неганов, которого цитирует пресс-служба, электрозаправки появятся в Домодедове, Дмитрове, Химках, Красногорском и Истринском районах.

По данным пресс-службы, всего в 2016 году планируется ввести в эксплуатацию 11 электрозаправочных станции на АЗС и территории торговых сетей.

Открытие электрозаправок проводится в рамках государственной программы Московской области "Энергоэффективность и развитие энергетики", стратегическим направлением которой является развитие применения альтернативных видов топлива, в том числе электроэнергии, уточняется в сообщении.

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