Эксперты: богомолы в Москву попали из Подмосковья, они не опасныОбщество 26 августа, 17:00
Боеприпасы будут поступать в ВС РФ в новой огнестойкой таре с 2017 годаАрмия и ОПК 26 августа, 16:57
Истребители переброшены в Крым, под Ростов и в Краснодарский крайАрмия и ОПК 26 августа, 16:57
Минобороны РФ до 2017 года получит новые пожарные машины для арсеналовАрмия и ОПК 26 августа, 16:52
Военные показали, как разворачивают подвижные комплексы связиАрмия и ОПК 26 августа, 16:43
Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в СирииПолитика 26 августа, 16:42
Киев заявил о готовности провести обмен пленными по формуле "всех на всех"Международная панорама 26 августа, 16:37
Путин присвоил первому загмлавы Росгвардии Меликову звание генерал-полковникаАрмия и ОПК 26 августа, 16:22
Юрий Куклачев планирует создать Дворец кошки в АшкелонеОбщество 26 августа, 16:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Автогородок для детей оборудовали на международном автосалоне в Красногорске. Обучать юных посетителей мероприятия основам дорожной безопасности будут сотрудники Госавтоинспекции, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Подмосковью.
"Для гостей мероприятия ГИБДД Подмосковья подготовила специальную демонстрационную площадку, на которой можно увидеть ретро и современную технику Госавтоинспекции, социальную рекламу по безопасности дорожного движения и тематические тантамарески, посвященные 80-летию службы. Также в этом году впервые юные посетители выставки смогут повысить свои знания дорожной азбуки на автогородке. Прокатиться по специально оборудованной площадке можно на велосипеде, самокате или электромобиле, а вот следить за тем, чтобы никто не нарушил ПДД, а также помогать совершенствовать теоретические знания дорожной грамоты будут сотрудники подмосковной Госавтоинспекции на протяжении всего мероприятия", – говорится в сообщении.
На выставке также организована фотозона, где находятся различные фотообъекты, используемые в социальных кампаниях "Пристегнись!" и "По правилам", – ростовые матрешки и знак пешеходного перехода. Участникам предложат сфотографироваться внутри матрешек и продемонстрировать готовность использовать ремни безопасности или создать свой собственный уникальный знак пешеходного перехода, отмечается в материале.
"На территории международного выставочного центра «Крокус Экспо» расположенного в Красногорске, началась главная автомобильная выставка страны. Мероприятие традиционно посещают тысячи людей, что открывает широкие возможности для пропаганды безопасного поведения на дорогах", – добавили в пресс-службе.