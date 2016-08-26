МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Автогородок для детей оборудовали на международном автосалоне в Красногорске. Обучать юных посетителей мероприятия основам дорожной безопасности будут сотрудники Госавтоинспекции, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Подмосковью.

"Для гостей мероприятия ГИБДД Подмосковья подготовила специальную демонстрационную площадку, на которой можно увидеть ретро и современную технику Госавтоинспекции, социальную рекламу по безопасности дорожного движения и тематические тантамарески, посвященные 80-летию службы. Также в этом году впервые юные посетители выставки смогут повысить свои знания дорожной азбуки на автогородке. Прокатиться по специально оборудованной площадке можно на велосипеде, самокате или электромобиле, а вот следить за тем, чтобы никто не нарушил ПДД, а также помогать совершенствовать теоретические знания дорожной грамоты будут сотрудники подмосковной Госавтоинспекции на протяжении всего мероприятия", – говорится в сообщении.

На выставке также организована фотозона, где находятся различные фотообъекты, используемые в социальных кампаниях "Пристегнись!" и "По правилам", – ростовые матрешки и знак пешеходного перехода. Участникам предложат сфотографироваться внутри матрешек и продемонстрировать готовность использовать ремни безопасности или создать свой собственный уникальный знак пешеходного перехода, отмечается в материале.

"На территории международного выставочного центра «Крокус Экспо» расположенного в Красногорске, началась главная автомобильная выставка страны. Мероприятие традиционно посещают тысячи людей, что открывает широкие возможности для пропаганды безопасного поведения на дорогах", – добавили в пресс-службе.