Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.08:
$ 64.74
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Автогородок для детей оборудовали на международном автосалоне в Красногорске

Москва Московская область
26 августа, 16:39 UTC+3
Для гостей мероприятия ГИБДД Подмосковья подготовила демонстрационную площадку, на которой можно увидеть ретро и современную технику Госавтоинспекции
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Автогородок для детей оборудовали на международном автосалоне в Красногорске. Обучать юных посетителей мероприятия основам дорожной безопасности будут сотрудники Госавтоинспекции, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Подмосковью.

"Для гостей мероприятия ГИБДД Подмосковья подготовила специальную демонстрационную площадку, на которой можно увидеть ретро и современную технику Госавтоинспекции, социальную рекламу по безопасности дорожного движения и тематические тантамарески, посвященные 80-летию службы. Также в этом году впервые юные посетители выставки смогут повысить свои знания дорожной азбуки на автогородке. Прокатиться по специально оборудованной площадке можно на велосипеде, самокате или электромобиле, а вот следить за тем, чтобы никто не нарушил ПДД, а также помогать совершенствовать теоретические знания дорожной грамоты будут сотрудники подмосковной Госавтоинспекции на протяжении всего мероприятия", – говорится в сообщении.

На выставке также организована фотозона, где находятся различные фотообъекты, используемые в социальных кампаниях "Пристегнись!" и "По правилам", – ростовые матрешки и знак пешеходного перехода. Участникам предложат сфотографироваться внутри матрешек и продемонстрировать готовность использовать ремни безопасности или создать свой собственный уникальный знак пешеходного перехода, отмечается в материале.

"На территории международного выставочного центра «Крокус Экспо» расположенного в Красногорске, началась главная автомобильная выставка страны. Мероприятие традиционно посещают тысячи людей, что открывает широкие возможности для пропаганды безопасного поведения на дорогах", – добавили в пресс-службе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
10
Два человека убиты в результате вооруженного нападения на пост ДПС в Подмосковье
2
Горящий мебельный цех в Подмосковье обрушился на площади 1800 кв. м
9
Первые фото с места падения самолета Су-27 в Подмосковье
Выборы-2016
Пройди тест и узнай, из заявлений каких партий состоит твоя идеальная партия!
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Объявление о продаже автомобиля олимпийского чемпиона появилось в интернете
2
Рогозин назвал Россию "кулаком в горле Запада"
3
Центр подмосковных Люберец перекрыт из-за подозрительного предмета
4
Глава профильного комитета Госдумы с понимаем относится с идее курортного сбора
5
Россия первая в мире успешно испытала детонационный жидкостный ракетный двигатель
6
Экс-офицер ФСО и вице-президент союза десантников РФ арестованы по делу Шакро Молодого
7
Рыночные метры: что нужно знать о новом налоге на недвижимость
Темы дня
Реклама