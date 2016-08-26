Более 2 тыс. км ЛЭП отремонтировали в Подмосковье с начала 2016 года

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МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Более 2 тыс. км линий электропередачи (ЛЭП) отремонтировали в Московской области с начала 2016 года, сообщает пресс-служба заместителя председателя правительства Подмосковья Дмитрия Пестова.
"В ходе подготовки к осенне-зимнему периоду 2016-2017 г. электросетевыми компаниями Подмосковья капитально отремонтировано более 2 тыс. км воздушных и кабельных линий электропередачи различного класса напряжения", – приводятся в сообщении слова Пестова.
С начала года в регионе выполнен ремонт более 800 трансформаторных подстанций различного класса напряжения, уточняется в материале.
Согласно постановлению правительства Московской области, до 15 сентября подготовка энергокомплекса области к работе в период пиковых нагрузок должна быть завершена. При этом паспорта готовности всем энергокомпаниям, работающим в регионе, необходимо получить до 1 ноября, отметили в пресс-службе.