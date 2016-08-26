Более 2,5 тыс. кв. м аварийной недвижимости снесли в Подмосковье

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МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. В десяти муниципалитетах Подмосковья прошел снос аварийных и бесхозных объектов недвижимости, выявленных в ходе реализации регионального проекта "Общественная инвентаризация", общая площадь снесенных построек превысила 2,6 тыс. кв. м. Об этом корр. ТАСС сообщил представитель пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.
"Площадь снесенных сегодня зданий и сооружений составила 2631 кв. м. Снос объектов прошел в Клинском, Ногинском и Одинцовском муниципальных районах, а также в городских округах Коломна, Химки, Королев, Красноармейск, Электросталь, Звенигород и Дубна", - отметил представитель пресс-службы.
"Уникальность данного сноса заключается в его масштабах. Одновременный демонтаж бесхозных и аварийных объектов недвижимости, находящихся на территории Подмосковья, министерство имущественных отношений Московской области планирует сделать регулярным", - сообщил ТАСС заместитель министра имущественных отношений региона Вячеслав Имангулов.
"Немаловажно, что после демонтажа на освобожденных от аварийных объектов территориях планируется благоустройство, размещение социальных объектов, а также жилая и общественная застройка. Так, например, в городском округе Звенигород на месте демонтированного ветхого здания будет возведен культурно-досуговый центр, давно необходимый жителям городского округа", - добавил он.
В пресс-службе напомнили, что региональный проект "Общественная инвентаризация" стартовал на портале "Добродел" полгода назад, к настоящему времени в министерство имущественных отношений региона через портал поступило свыше 600 обращений, при этом снесено 67 аварийных объектов недвижимости общей площадью 12,9 тыс. кв. м.