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В Химках после аварии полностью восстановили газоснабжение

Москва Московская область
27 августа, 22:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, августа. /ТАСС
Утром 22 августа из-за аварии на газопроводе среднего давления в подмосковных Химках было отключено от газоснабжения более 9 тыс. квартир в жилых домах
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МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Газоснабжение в городском округе Химки Московской области, нарушенное в понедельник, 22 августа из-за аварии, полностью восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

"По состоянию на 21:00 27.08.2016 года подключен 201 многоквартирный жилой дом. Газоснабжение восстановлено во всех квартирах по штатной схеме", - говорится в сообщении.

Утром 22 августа из-за аварии на газопроводе среднего давления в подмосковных Химках было отключено от газоснабжения более 9 тыс. квартир в жилых домах. О пострадавших не сообщалось.

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