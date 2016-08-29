Стоимость набора канцтоваров для первоклассника в Подмосковье составит 1 150 руб.

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Стоимость набора канцтоваров для первоклассника в Подмосковье составит в среднем 1 150 руб., сообщил министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.
"За основу мы взяли один из самых дорогостоящих наборов, а именно список всех необходимых товаров для первоклассников. Средняя цена на комплект из 29 позиций составила 1 150 руб.", - сказал он.
В комплект вошли тетради в узкую линейку, в клетку, обложки для тетрадей и учебников, товары для уроков изобразительного искусства и труда – альбомы для рисования, белый и цветной картон, акварельные краски и гуашь, палитра, а также мешок для сменной обуви, фартук и нарукавники, подставка для книг, клей, пояснил министр.
По его словам, наиболее популярные канцтовары - тетради, ручки, карандаши и фломастеры - выгоднее приобретать в торговых сетях, где цены ниже в среднем на 30% по сравнению с обычными магазинами. В то же время товары для творчества, уроков труда и изобразительного искусства дешевле в специализированных торговых точках.