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Стоимость набора канцтоваров для первоклассника в Подмосковье составит 1 150 руб.

Москва Московская область
29 августа, 12:04 UTC+3
Тетради, ручки, карандаши и фломастеры выгоднее приобретать в торговых сетях, где цены ниже в среднем на 30% по сравнению с обычными магазинами
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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Стоимость набора канцтоваров для первоклассника в Подмосковье составит в среднем 1 150 руб., сообщил министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

"За основу мы взяли один из самых дорогостоящих наборов, а именно список всех необходимых товаров для первоклассников. Средняя цена на комплект из 29 позиций составила 1 150 руб.", - сказал он. 

В комплект вошли тетради в узкую линейку, в клетку, обложки для тетрадей и учебников, товары для уроков изобразительного искусства и труда – альбомы для рисования, белый и цветной картон, акварельные краски и гуашь, палитра, а также мешок для сменной обуви, фартук и нарукавники, подставка для книг, клей, пояснил министр.

По его словам, наиболее популярные канцтовары - тетради, ручки, карандаши и фломастеры - выгоднее приобретать в торговых сетях, где цены ниже в среднем на 30% по сравнению с обычными магазинами. В то же время товары для творчества, уроков труда и изобразительного искусства дешевле в специализированных торговых точках.

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