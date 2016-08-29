Строительство оздоровительного комплекса с бассейном началось в Можайском районе

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном началось в рабочем поселке Уваровка Можайского района – заложен первый камень в основание здания. Об этом сообщил заместитель министра стройкомплекса Подмосковья Сергей Петрилин.

"Строительство нового ФОК ведется за счет средств областного и местного бюджетов, инвестиции составляют 180 млн руб. Закончить строительство планируется к концу мая 2017 года", - сказал он.

Общая площадь объекта составит 2 304 кв. м. На первом этаже разместятся гардероб, мужские и женские раздевалки с душевыми и санузлами, кабинет врача и бассейн с шестью дорожками. Пропускная способность ФОК составит 64 человека в смену.

Замминистра добавил, что проектом также предусмотрена лыжная база в подвальном помещении комплекса. Открытие ФОК позволит создать 70 рабочих мест.

Как отметили в пресс-службе ведомства, в области построят 50 ФОК в рамках программы "Спорт Подмосковья" на 2014-2018 г. Комплексы возводятся по типовым проектам: 27 из них с бассейнами, 15 – с универсальными залами и восемь – с крытыми катками. Для этих целей из бюджета выделено 8 млрд руб. В Подмосковье уже открыты 30 ФОК, ведется работа на 16 стройплощадках.