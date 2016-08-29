В Красногорске дефицит парковок составляет более 13 тыс. машиномест

Президент ФТР Тарпищев будет переизбираться на новый срокСпорт 29 августа, 13:28
Генпрокуратура РФ: канал прямой коммуникации с бизнесом показал свою эффективностьЭкономика и бизнес 29 августа, 13:28
Более 25 бесхозных захоронений сибирской язвы находится в ЗабайкальеСибирь 29 августа, 13:21
Следствие по делу Карауловой, обвиняемой в попытке участия в ИГ, завершеноПроисшествия 29 августа, 13:18
Видеотрансляция пресс-конференции синхронисток сборной РоссииСпорт 29 августа, 13:10
Акционеры Hapag-Lloyd одобрили слияние с UASCТранспорт 29 августа, 13:05
Суд в Москве 31 августа начнет процесс по делу гонщиков на GelandewagenПроисшествия 29 августа, 13:04
День пенсионера отметили в Свердловской областиНовости партнеров 29 августа, 12:52
Президент Узбекистана перенес кровоизлияние в мозг, он в реанимацииМеждународная панорама 29 августа, 12:40
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. В Красногорске дефицит парковок составляет 13172 машиноместа, сообщил заместитель министра транспорта Московской области Игорь Королев.
"Дефицит парковок в муниципальном образовании составляет 13172 машиноместа, при этом планы администрации предусматривают создание до конца года 2122 машиноместа, из которых к настоящему моменту обустроено только 352. Подобные темпы работы недостаточны для серьезного изменения текущей ситуации и не позволяют обеспечить потребности жителей города", - сказал он.
По словам Королева, Красногорск занимает предпоследнее место по организации парковочного пространства среди девяти крупнейших городов Подмосковья.