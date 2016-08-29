В Красногорске дефицит парковок составляет более 13 тыс. машиномест

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. В Красногорске дефицит парковок составляет 13172 машиноместа, сообщил заместитель министра транспорта Московской области Игорь Королев.

"Дефицит парковок в муниципальном образовании составляет 13172 машиноместа, при этом планы администрации предусматривают создание до конца года 2122 машиноместа, из которых к настоящему моменту обустроено только 352. Подобные темпы работы недостаточны для серьезного изменения текущей ситуации и не позволяют обеспечить потребности жителей города", - сказал он.

По словам Королева, Красногорск занимает предпоследнее место по организации парковочного пространства среди девяти крупнейших городов Подмосковья.