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В Красногорске дефицит парковок составляет более 13 тыс. машиномест

Москва Московская область
29 августа, 12:50 UTC+3
Муниципалитет занимает предпоследнее место по организации парковочного пространства среди девяти крупнейших городов Подмосковья
Материал из 1 страницы
© Пресс-служба Министерства транспорта Московской области

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. В Красногорске дефицит парковок составляет 13172 машиноместа, сообщил заместитель министра транспорта Московской области Игорь Королев.

"Дефицит парковок в муниципальном образовании составляет 13172 машиноместа, при этом планы администрации предусматривают создание до конца года 2122 машиноместа, из которых к настоящему моменту обустроено только 352. Подобные темпы работы недостаточны для серьезного изменения текущей ситуации и не позволяют обеспечить потребности жителей города", - сказал он.

По словам Королева, Красногорск занимает предпоследнее место по организации парковочного пространства среди девяти крупнейших городов Подмосковья.

 

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