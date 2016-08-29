Застройщика "Шервудского леса" обязали разработать схему транспортного обслуживания

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Застройщика коттеджного поселка "Шервудский лес" обязали разработать схему транспортного обслуживания жилого комплекса и согласовать ее с администрациями Чеховского и Подольского районов и подмосковными ведомствами. Ранее жители ближайших населенных пунктов пожаловались губернатору Андрею Воробьеву на компанию, которая наносила ущерб дороге, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта Московской области.
"Для устранения нарушений, допущенных застройщиком, ему было дано поручение разработать и согласовать схему организации дорожного движения и транспортного обслуживания подъезда к территории ЖК "Шервудский лес" с администрациями Чеховского и Подольского районов, ГУДХ МО и Министерством транспорта Московской области. Разработанная схема транспортного обслуживания должна пройти обсуждение на публичных слушаниях с жителями ближайших населенных пунктов. Застройщик обязан представить график выполнения поставленных задач в региональный минтранс до 2 сентября", - цитирует пресс-служба министра транспорта Московской области Михаила Олейника.
В сообщении отмечается, что администрации Чеховского района, в свою очередь, поручено определить балансодержателя автомобильных дорог, проходящих в районе ЖК "Шервудский лес", и принять на баланс участки дорог Прохорово – Эдем и Романцево-2 – Прохорово.