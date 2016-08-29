РЖД предписали устранить несанкционированную свалку в Шатурском районе

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. РЖД предписали устранить несанкционированную свалку Шатурском районе рядом с железнодорожным переездом у деревни Голыгино в Шатурском районе. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Госадмтехнадзора.

"В отношении ОАО "Российские железные дороги" было возбуждено дело об административном правонарушении и выдано предписание об устранении. Предписание Госадмтехнадзора было исполнено в срок. Свалку в поле у деревни Голыгино администрация сельского поселения ликвидировала еще до возбуждения дела об административном правонарушении. Таким образом, вся территория была приведена в надлежащее состояние", - цитирует пресс-служба начальника Госадмтехнадзора Московской области Татьяну Витушеву.

Как отметили в пресс-службе, сотрудники Шатурского территориального отдела обнаружили в поселке Черусти и у деревни Голыгино более 80 куб. м бытового и строительного мусора.