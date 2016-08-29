Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.08:
$ 64.74
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

РЖД предписали устранить несанкционированную свалку в Шатурском районе

Москва Московская область
29 августа, 13:40 UTC+3
Свалку рядом с железнодорожным переездом у деревни Голыгино администрация сельского поселения ликвидировала еще до возбуждения дела об административном правонарушении
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. РЖД предписали устранить несанкционированную свалку Шатурском районе рядом с железнодорожным переездом у деревни Голыгино в Шатурском районе. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Госадмтехнадзора.

"В отношении ОАО "Российские железные дороги" было возбуждено дело об административном правонарушении и выдано предписание об устранении. Предписание Госадмтехнадзора было исполнено в срок. Свалку в поле у деревни Голыгино администрация сельского поселения ликвидировала еще до возбуждения дела об административном правонарушении. Таким образом, вся территория была приведена в надлежащее состояние", - цитирует пресс-служба начальника Госадмтехнадзора Московской области Татьяну Витушеву.

Как отметили в пресс-службе, сотрудники Шатурского территориального отдела обнаружили в поселке Черусти и у деревни Голыгино более 80 куб. м бытового и строительного мусора.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
10
Два человека убиты в результате вооруженного нападения на пост ДПС в Подмосковье
2
Горящий мебельный цех в Подмосковье обрушился на площади 1800 кв. м
9
Первые фото с места падения самолета Су-27 в Подмосковье
Выборы-2016
Как стать депутатом. Пошаговая инструкция
Проверь интуицию! Сделай прогноз перед выборами в Госдуму
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Снос самовольно установленных торговых объектов в Москве. Досье
2
Скончался полицейский, раненный при нападении на пост ДПС в Подмосковье
3
Полиция отменит штраф водителю автомобиля за "нарушение ПДД тенью"
4
Президент Узбекистана перенес кровоизлияние в мозг, он в реанимации
5
На юго-западе Москвы неизвестные избили и ограбили дипломата из Конго
6
Украинская гривна вновь обвалилась, повторив "рекорд" пятимесячной давности
7
Снос самостроя в Москве
Темы дня
Реклама