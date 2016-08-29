В Подмосковье задержали 16 автолюбителей за сброс мусора возле дорог

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Инспекторы подмосковного Госадмтехнадзора задержали 16 автолюбителей за сброс мусора возле дорог в минувшие выходные, сообщили в пресс-службе ведомства.

"В минувшие выходные инспекторы территориальных отделов Госадмтехнадзора провели операцию в точках наиболее подверженных замусориванию в Орехово-Зуевском, Ногинском районах, а также в городских округах Озеры, Серебряные Пруды, Электросталь и Лобня. В результате операции задержаны 16 автовладельцев, пытавшихся сбросить мусор в неположенных местах. Предотвращен сброс 10 куб. м мусора", - цитирует пресс-служба начальника Госадмтехнадзора Московской области Татьяну Витушеву.

Как отметили в пресс-службе, мероприятия прошли в рамках операции по выявлению и пресечению сброса мусора вне отведенных мест "Засада".

По словам Татьяны Витушевой, на прошлой неделе административно-технические инспекторы Московской области также привлекли к ответственности 355 автовладельцев, парковавших автомобили на территории с зелеными насаждениями. В отношении нарушителей составлено постановления о привлечении к административной ответственности и вынесено штрафов на сумму около 600 тыс. руб.

Витушева пояснила, что максимальное количество нарушений зафиксировано на территории Люберецкого и Одинцовского районов, где выявлен дефицит парковочных мест.