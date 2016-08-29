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С территории усадьбы в Пущино вывезли более 100 куб. м мусора

Москва Московская область
29 августа, 14:47 UTC+3
Бывшая съемочная площадка режиссера Никиты Михалкова, где он работал над картинами "Неоконченная пьеса для механического пианино" и "Несколько дней из жизни И.И. Обломова", находится в запустении
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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. С территории усадьбы в Пущино, являющаяся памятником архитектуры, вывезли более 100 куб. м мусора после проведения субботника в минувшие выходные. Об этом сообщили в Главном управлении по информационной политике Московской области.

"В результате проведенных работ очищены от древесной растительности, кустарников и травостоя периметр здания, вырублены и опилены аварийные деревья, древесная поросль, а также проросшие внутри зданий трава, кустарники и деревья. Кроме того, общественники собрали весь мусор, скопившийся на территории усадьбы с начала года", - сказала главный государственный административно-технический инспектор Московской области Татьяна Витушева, чьи слова приводятся в сообщении.

По ее словам, с территории вывезли 100 куб. м мусора и порубочных остатков. Имение, в разное время принадлежавшее дворянам Пущиным, Арцыбашевым и Офросимовым, до 1970-х г. занимала сельская больница. После этого оно не использовалось и пришло в запустение. Здесь режиссер Никита Михалков снимал фильмы "Неоконченная пьеса для механического пианино" и "Несколько дней из жизни И.И. Обломова".

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