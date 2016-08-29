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Семь новых автобусов поставят в подмосковную Каширу

Москва Московская область
29 августа, 17:30 UTC+3
На маршрутах Каширского ПАТП работает 70 автобусов, средний возраст которых составляет 7,7 года
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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Семь новых автобусов малого и среднего класса поставят в подмосковную Каширу. Об этом сообщил министр транспорта Московской области Михаил Олейник.

"После того как процедура закупки нового подвижного состава для ГУП МО "Мострансавто" будет завершена, обновление автопарка филиала будет продолжено. До конца года в Каширское ПАТП планируется поставить семь новых автобусов малого и среднего класса", - сказал он. 

Как отметили в пресс-службе подмосковного минтранса, на маршрутах Каширского ПАТП работает 70 автобусов, средний возраст которых составляет 7,7 года. В период с 2013 по 2016 г. в Каширский филиал ГУП МО "Мострансавто" поступило 13 автобусов большого класса – десять автобусов марки ГолАЗ и три ЛиАЗ.

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