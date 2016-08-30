Сотрудники МВД ликвидировали нелегальный швейный цех в подмосковном Фрязине

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции выявили в Подмосковье подпольный швейный цех, в котором трудилось почти 40 нелегальных мигрантов. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Незаконное производство располагалось в подвальном помещении одного из продовольственных супермаркетов. Спортивные костюмы, куртки, детскую одежду и сумки под известными торговыми марками шили 39 граждан из стран Юго-Восточной Азии, которые не имели разрешения на осуществление трудовой деятельности и нелегально находились на территории РФ", - сказала Волк.

При осмотре производственных помещений полицейские обнаружили и изъяли 135 единиц швейного оборудования, 1,35 тыс. единиц готовой продукции, более 400 рулонов ткани, а также клише, эскизы, различные ярлыки и бирки.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 322.1 УК РФ "Организация незаконной миграции", которая предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

В отношении иностранных граждан составлены административные протоколы по ст. 18.8 ("Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию") и по ст. 18.10 ("Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации") КоАП РФ. "На нарушителей наложены штрафы в размере 5 тыс. рублей, все они выдворены за пределы нашей страны. В настоящее время сотрудниками полиции разыскивают организаторов незаконного производства", отметила Волк.