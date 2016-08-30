МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Образовательный центр на 2,5 тыс. учащихся построят в городе Видное Ленинского района. Здесь будут созданы условия для изучения гуманитарных и точных наук, а также для развития художественных и спортивных талантов, сообщил заместитель председателя правительства Московской области Герман Елянюшкин.

"Изначально застройщики планировали возвести для своих жилых комплексов "Южное Видное" и "Радужный" две отдельные школы: на 1,1 тыс. и 550 мест. В итоге компании решили объединить свои усилия и создать учебное заведение, в котором смогут учиться 2,5 тыс. человек из пятого и шестого микрорайонов города Видное. Школа будет состоять из двух учебных корпусов на 1,1 тыс. и 1,4 тыс. мест. Инвестиции в проект оцениваются в 3 млрд руб. В новой школе будут созданы условия для изучения гуманитарных и точных наук, а также для развития художественных и спортивных талантов", - сказал он.

По его словам, для занятий сценическим искусством создадут многофункциональный актовый зал с двумя артистическими гримерками, кинопроекционным и техническим центром. Проектом предусмотрено также возведение спортивного городка с беговыми дорожками и сектором для прыжков, футбольного поля с трибунами для зрителей.

Елянюшкин добавил, что для начальных классов выделят изолированный блок с отдельным входом на первом этаже. Кроме универсальных учебных помещений, младшие школьники получат кабинеты моделирования и труда, технической игрушки, музыки, изобразительного искусства и природы.