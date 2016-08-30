Министр: транспорт Подмосковья подготовлен к запуску первого рейса из аэропорта Жуковский

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Наземный пассажирский транспорт Подмосковья полностью подготовлен к запуску первого рейса из аэропорта Жуковский, который намечен на 12 сентября. Об этом сообщил министр транспорта Московской области Михаил Олейник.

"Добраться до аэропорта пассажиры смогут от метро "Котельники" на автобусах ГУП МО "Мострансавто" либо на электричке Казанского направления с пересадкой на автобусы, организованные по заказу ОАО "ЦППК" от железнодорожной платформы "Отдых", - рассказал о вариантах следования Михаил Олейник.

С 12 сентября от автостанции "Котельники" до аэропорта в Жуковском пассажиров будут перевозить три автобуса большой вместимости марки "ГолАЗ". Все они оборудованы багажными отделениями, климат-контролем, ремнями безопасности, навигационным оборудованием, тахографами и другими технологиями для безопасности и комфорта пассажиров. "Автобусы № 441-экспресс проследуют без остановок от станции "Котельники" по Новорязанскому шоссе до аэропорта в Жуковском. Для удобства пассажиров автобусы отмечены надписью "Аэропорт" на борту. Новый маршрут реализован в рамках уже существующего маршрута № 441 Котельники - Жуковский (ул. Гудкова), но не отменяет его. Привычный для жителей маршрут № 441 останется без изменений - автобусы продолжат следовать по нему в обычном режиме со всеми остановками", - отметил генеральный директор ГУП МО "Мострансавто" Александр Зайцев.

Стоимость проезда до аэропорта в Жуковском за наличный расчет составит 79 руб., по карте "Стрелка" - 66 руб. Детям до 12 лет в соответствии с законодательством предоставят скидки, на маршруте останутся все социальные льготы. Кроме того, от платформы "Отдых" в направлении терминала начнут курсировать специальные автобусы по заказу ОАО "Центральная ППК". "На первом этапе планируется движение автобусов за 3,5 часа до начала регистрации на рейс и с интервалом 30-60 минут. Прилетевшие пассажиры смогут воспользоваться услугой трансфера и доехать до станции "Отдых" в течение двух часов после прилета. Билеты на проезд автобусом и электропоездом можно будет приобрести в кассах и автоматах Казанского направления, в аэропорту также планируется установка билетных автоматов", - заявил директор по операционной деятельности компании Владимир Козлов.

12 сентября международный аэропорт в Жуковском примет первый рейс, который выполнит национальный перевозчик Республики Беларусь - авиакомпания "Белавиа".