Подмосковная ГАИ призывает водителей к внимательности на дорогах из-за непогоды

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Госавтоинспекция Московской области призывает водителей быть внимательными на дорогах из-за ухудшения погоды в регионе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
"По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы в Московской области ожидается гроза с дождем, в отдельных районах с градом. Ухудшение погодных условий может неблагоприятно отразиться на дорожной обстановке", - сказал собеседник агентства.
Подмосковная Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям быть аккуратнее при движении, избегать резких маневров и движения с высокой скоростью. Пешим участникам дорожного движения рекомендуется быть внимательнее, переходить проезжую часть исключительно в местах, для этого предназначенных, использовать в одежде светоотражающие элементы.