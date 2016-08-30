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Подмосковная ГАИ призывает водителей к внимательности на дорогах из-за непогоды

Москва Московская область
30 августа, 17:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС
Ухудшение погодных условий может неблагоприятно отразиться на дорожной обстановке
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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Госавтоинспекция Московской области призывает водителей быть внимательными на дорогах из-за ухудшения погоды в регионе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

"По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы в Московской области ожидается гроза с дождем, в отдельных районах с градом. Ухудшение погодных условий может неблагоприятно отразиться на дорожной обстановке", - сказал собеседник агентства.

Подмосковная Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям быть аккуратнее при движении, избегать резких маневров и движения с высокой скоростью. Пешим участникам дорожного движения рекомендуется быть внимательнее, переходить проезжую часть исключительно в местах, для этого предназначенных, использовать в одежде светоотражающие элементы.

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