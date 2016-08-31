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Почти на 2 тыс. детей родилось в Подмосковье больше в 2016 году, чем за 7 месяцев 2015-го

Москва Московская область
31 августа, 12:34 UTC+3
Московская область занимает первое место в Центральном федеральном округе по рождаемости
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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Почти на 2 тыс. детей больше родились в Подмосковье за семь месяцев 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Об этом в среду сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова.

"По последним данным Росстата, за 7 месяцев 2016 года в Подмосковье родилось 55464 ребенка. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года в Подмосковье родилось на 1886 детей больше", - уточнила Забралова, добавив, что Московская область занимает первое место в Центральном федеральном округе по рождаемости.

Забралова также добавила, что в регионе снижаются показатели смертности. "Естественный прирост составил 351 человек. Согласно последним данным Росстата, в области самые низкие показатели младенческой смертности по ЦФО", - отметила первый зампред.

Забралова пояснила, что таких результатов региону удалось достичь за счет комплексной работы по улучшению медицинской помощи матерям и детям. "Маршрутизация рожениц играет важную роль при родоразрешении, в снижении младенческой смертности. В области работают три перинатальных центра в Балашихе, Люберцах, Видном и институт МОНИИАГ, где могут принять роды женщин со сложными патологиями, в том числе серьезными сердечно-сосудистыми заболеваниями, выходить младенцев весом от 500 граммов", - сказала она.

В Московской области завершается строительство трех перинатальных центров в Щелкове, Наро-Фоминске и Коломне, роддомов в Раменском и Сергиевом Посаде. Каждый рассчитан на единовременное пребывание 150 пациенток. В структуре каждого родовспомогательного учреждения предусмотрена женская консультация. Также в 2016 году в Московской области предусмотрен ремонт 13 роддомов, 14 женских консультаций, 38 детских стационаров.

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