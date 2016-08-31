Дополнительные автобусные маршруты запустят между Реутовым и Люберцами

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Дополнительные автобусные маршруты откроют между Реутовым и Люберцами. Сейчас это направление обслуживает столичный перевозчик, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта Московской области.

"В дополнение к московскому маршруту №723 в ближайшее время мы планируем организовать еще два маршрута, которые обеспечат сообщение между Реутовым и Люберцами. Для этого, в соответствии с соглашением между Московской областью и Москвой, требуется внести их в Реестр смежных межрегиональных маршрутов регулярных перевозок. Заседание Межведомственного координационного совета по формированию сети смежных межрегиональных маршрутов, на котором мы рассмотрим этот вопрос, состоится в сентябре", - цитирует пресс-служба главу ведомства Михаила Олейника.

Как отметил министр, планируется запустить маршруты №940 "ст. Реутово – ст. Люберцы – Котельники (ТЦ Мега Белая Дача)" и № 941 "ст. Реутово – Люберцы (115 кв.) – Котельники (ТЦ Мега Белая Дача)".

Выделить дополнительный транспорт между муниципалитетами распорядился губернатор Московской области Андрей Воробьев после встречи с жителями Реутова.