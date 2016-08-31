Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.09:
$ 65.25
€ 72.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Почти половина месячной нормы осадков выпала в Подмосковье за 30 августа

Москва Московская область
31 августа, 13:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, августа. /ТАСС
Самый сильный дождь прошел на юго-востоке области
Материал из 1 страницы
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Свыше 45% месячной нормы осадков выпало в Подмосковье за минувшие сутки, самый сильный дождь прошел на юго-востоке области. Об этом сообщается на сайте "Метеоновости".

"В Москве на станции ВДНХ выпало два миллиметра осадков, а в Тушине уже семь миллиметров, на территории Новой Москвы местами до 21 миллиметра. Самый сильный дождь прошел на юго-востоке Подмосковья: в Люберцах - до 29 миллиметров, в Электростали - 22 миллиметра, в Павловском Посаде - 35 миллиметров. Местами выпал град, он отмечался в Тушине, а по сведениям жителей региона, и на территории Новой Москвы", - говорится в сообщении.

Как отмечается в материале, во второй половине дня 30 августа на Москву и область обрушил свою мощь атмосферный фронт. Его продвижение с северо-запада на юго-восток прослеживалось довольно четко на метеорадарах. Первые раскаты грома достались северо-западным районам, а финальные аккорды - юго-восточным. К этому времени воздух на юго-востоке Подмосковья успел прогреться до 27-29 градусов, что и стало дополнительным вкладом в интенсивность дождей, уточняется на сайте.

Норма осадков в Москве и Подмосковье в августе составляет в среднем около 77 миллиметров.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
10
Два человека убиты в результате вооруженного нападения на пост ДПС в Подмосковье
2
Горящий мебельный цех в Подмосковье обрушился на площади 1800 кв. м
9
Первые фото с места падения самолета Су-27 в Подмосковье
Выборы-2016
Правый или левый? Пройди тест и определи свои политические взгляды!
Борьба за лайки: как кандидаты в Госдуму осваивают соцсети
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Турист из Москвы не заявлял в полицию на бросивших его в красноярских горах товарищей
2
Туристы из Москвы бросили раненого товарища в красноярских горах, чтобы успеть на самолет
3
Что ждет пенсионную систему России
4
Региональные власти неоднозначно восприняли "экологический список Донского"
5
Накопительная часть пенсий будет заморожена
6
Голодец подтвердила увольнение трех заместителей министра образования и науки
7
Единороссы готовы совместно с профсоюзами подготовить законопроект о приоритете зарплат
Темы дня
Реклама