Почти половина месячной нормы осадков выпала в Подмосковье за 30 августа

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Свыше 45% месячной нормы осадков выпало в Подмосковье за минувшие сутки, самый сильный дождь прошел на юго-востоке области. Об этом сообщается на сайте "Метеоновости".
"В Москве на станции ВДНХ выпало два миллиметра осадков, а в Тушине уже семь миллиметров, на территории Новой Москвы местами до 21 миллиметра. Самый сильный дождь прошел на юго-востоке Подмосковья: в Люберцах - до 29 миллиметров, в Электростали - 22 миллиметра, в Павловском Посаде - 35 миллиметров. Местами выпал град, он отмечался в Тушине, а по сведениям жителей региона, и на территории Новой Москвы", - говорится в сообщении.
Как отмечается в материале, во второй половине дня 30 августа на Москву и область обрушил свою мощь атмосферный фронт. Его продвижение с северо-запада на юго-восток прослеживалось довольно четко на метеорадарах. Первые раскаты грома достались северо-западным районам, а финальные аккорды - юго-восточным. К этому времени воздух на юго-востоке Подмосковья успел прогреться до 27-29 градусов, что и стало дополнительным вкладом в интенсивность дождей, уточняется на сайте.
Норма осадков в Москве и Подмосковье в августе составляет в среднем около 77 миллиметров.