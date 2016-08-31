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Власти Подмосковья могут предоставить социальную ипотеку 395 специалистам в 2016 году

Москва Московская область
31 августа, 13:36 UTC+3
Шесть врачей и девять молодых ученых получили господдержку в объеме около 29 млн руб.
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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Подмосковное правительство может предоставить социальную ипотеку 395 специалистам в 2016 году в рамках II этапа подпрограммы "Социальная ипотека" государственной программы Московской области "Жилище", сообщил министр стройкомплекса Московской области Сергей Пахомов.

"В этом году государственную поддержку в рамках социальной ипотеки правительство Московской области готово предоставить 395 кандидатам. А за три года жильем в рамках реализации подпрограммы планируется обеспечить 1311 специалистов", – сказал он.

По его словам, сейчас в сводный список претендентов на получение жилищной субсидии включены 104 человека: 52 врача и 52 специалиста высокотехнологичных секторов экономики. Из них 59 человек уже получили свидетельства о предоставлении господдержки.

Министр добавил, что 15 участников подпрограммы уже реализовали полученные средства. Шесть врачей и девять молодых ученых получили господдержку в объеме около 29 млн руб. из регионального бюджета и уже стали обладателями собственного жилья.

В соответствии с условиями подпрограммы бюджет Московской области выплачивает за участника всю стоимость квартиры, специалист погашает только проценты по ипотеке.

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