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Подмосковье готово провести альтернативную Паралимпиаду

Москва Московская область
31 августа, 16:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, августа. /ТАСС
В правительстве региона заявляют, что Московская область обладает всей необходимой для этого инфраструктурой
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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Подмосковье обладает всей необходимой инфраструктурой для проведения альтернативной Паралимпиады и готово принять участников соревнований. Об этом сообщил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

"Мы готовы предоставить любые спортобъекты для стартов, все наши спортивные базы для тренировок, проживания и проведения соревнований. Один из недавних опытов организации такой работы - тренировки паралимпийцев, которые готовились к выезду в Рио. Сборы проходили во дворце водных видов спорта "Руза". Все необходимые условия у нас есть, и мы готовы к встрече участников соревнований", - приводит слова Терюшкова пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Министр подчеркнул, что Подмосковье имеет большой опыт проведения соревнований самого высокого уровня, как всероссийского, так и международного. Для этого в регионе создана вся необходимая инфраструктура. Кроме того, Терюшков подчеркнул, что альтернативные соревнования будут хорошей поддержкой для российской паралимпийской сборной.

"Сейчас важно сделать все, чтобы наши паралимпийцы чувствовали себя востребованными, дать им понять, что мы гордимся ими, несмотря на идущий извне негатив с явной политической подоплекой", - сказал глава Минспорта региона.

Ранее президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин сообщил ТАСС, что турнир для отстраненных от участия в Играх-2016 российских паралимпийцев пройдет 7 сентября на центральных спортивных площадках Подмосковья.

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