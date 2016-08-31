Госадмтехнадзор выявил 220 нарушений в подмосковных школах перед 1 сентября

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Госадмтехнадзор выявил 220 нарушений в подмосковных школах в ходе их проверок перед 1 сентября. Все они были оперативно устранены, сообщила на пресс-конференции главный государственный административно-технический инспектор Московской области Татьяна Витушева.

"По результатам проверок инспекторами выявлено 220 нарушений в сфере чистоты и порядка, выдано порядка 200 предписаний. По итогам проверок все выявленные нарушения оперативно устранены, поэтому в 85% случаев ответственным лицам были вынесены предупреждения и по фактам некачественного принятия мер к устранению нарушений наложено только 37 административных штрафов на сумму 315 тыс. руб.", - сказала она.

Витушева отметила, что по сравнению с прошлым годом количество нарушений снизилось на 30%. 1 сентября в Московской области откроются 1392 школы.