Уроки чистоты пройдут более чем в 400 подмосковных школах

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Сотрудники Госадмтехнадзора проведут уроки чистоты в более чем 400 подмосковных школах 1 сентября, сообщила на пресс-конференции главный государственный административно-технический инспектор региона Татьяна Витушева.
"Специалистами службы разработаны программы специальных занятий, на которых детям рассказывают о важности соблюдения чистоты на территории родного города, поселка. Занятия проходят в увлекательной игровой форме. Учащиеся отвечают на вопросы инспекторов, рисуют, высказывают свои предложения", - сказала она.
По ее словам, 1 сентября инспекторы планируют посетить более 400 школ. В прошлом году на занятиях, проведенных сотрудниками надзорной службы, присутствовали более 14 тыс. человек.