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Детский сад на 150 мест построят в Одинцовском районе

Москва Московская область
31 августа, 18:18 UTC+3
В регионе ликвидирована очередь в дошкольные учреждения для возрастной группы от трех до семи лет
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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Новый детский сад на 150 мест построят в Одинцовском районе в границах городского поселения Новоивановское, сообщил заместитель председателя правительства Московской области Герман Елянюшкин.

"Земельный участок под строительство детского сада в собственность Одинцовского муниципального района безвозмездно передало Агентство ипотечного жилищного кредитования. Ранее участок площадью 1,21 га находился в федеральной собственности. Ориентировочные инвестиции в строительство детсада составят от 105 до 120 млн руб.", - сказал он.

Как отметили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства Московской области, в регионе ликвидирована очередь в дошкольные учреждения для возрастной группы от трех до семи лет. В 2015 году построено более 300 детсадов.

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