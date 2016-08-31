Детский сад на 250 мест открылся в Люберцах

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Новый детский сад "Самолетик" на 250 мест открылся в Люберцах, сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области.

"Данный садик рассчитан на 250 мест. Общая площадь здания составляет более 6,7 тыс. кв. м. В детском саду есть бассейн, спортивный и актовый залы, компьютерный класс, кабинеты логопеда и психолога, изостудия, а также комната сказок. Современным оборудованием оснащены все помещения: медицинский блок, прачечная, пищеблок, комнаты персонала", - говорится в сообщении.

Как отмечается в материале, возведение дошкольного учреждения осуществлялось за счет внебюджетных средств.

По словам министра строительного комплекса Московской области Сергея Пахомова, слова которого приводятся в сообщении, по государственной программе "Образование Подмосковья" в 2016 году запланировано открытие более 40 детских садов, 15 из которых уже введены. Также за счет средств застройщиков ведется строительство более 20 внепрограммных учреждений.