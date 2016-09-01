Более 15 школ построили в Подмосковье к 1 сентября

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Свыше 15 школ построили в Московской области ко Дню знаний, до конца года в регионе появится в общей сложности 29 школ. Об этом сообщила пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Московской области.

Как отмечается в материале, в День знаний около 12 тыс. детей пошли в новые школы в Московской области. "Торжественные линейки прошли в 16 учебных заведениях. До конца 2016 года в Подмосковье будут введены в эксплуатацию еще 13 школ, - говорится в сообщении. - К 1 сентября введены в эксплуатацию 16 школ в Ленинском, Одинцовском муниципальных районах, а также в городских округах Мытищи, Балашиха, Домодедово, Королев, Долгопрудный, Звенигород, Химки".

По данным пресс-службы, губернатор Московской области Андрей Воробьев поставил задачу к 2020 году ликвидировать вторую смену в подмосковных школах. При этом, по словам заместителя председателя правительства Московской области Германа Елянюшкина, которого цитирует пресс-служба, регион лидирует среди субъектов Российской Федерации по темпам ввода социальных объектов, в том числе общеобразовательных учреждений. До конца года жители Подмосковья получат в общей сложности 29 школ на 25 тыс. мест.

"Развитие современной социальной инфраструктуры, в том числе создание многофункциональных образовательных центров - принципиальная задача для правительства Московской области. От ее решения зависит гармоничное развитие нашего региона и его человеческого потенциала. Школы, которые открыли свои двери 1 сентября, оборудованы всем необходимым для того, чтобы подрастающее поколение могло оформить и реализовать свои замыслы и планы на будущее. Классы получились светлыми, комфортными и по-своему неповторимыми", - приводятся в сообщении слова Елянюшкина.