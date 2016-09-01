Пешеходные улицы откроются в 30 городах Подмосковья в этом году

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Современные пешеходные улицы создадут в 30 городах Подмосковья в текущем году. Благоустроенные общественные пространства придадут городам индивидуальность, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Германа Елянюшкина.

"Правительство Московской области продолжает реализацию программы по изменению архитектурного облика Подмосковья. В 2016 году власти региона планируют создать в 30 городах современные пешеходные улицы. Для каждого населенного пункта разработаны индивидуальные стилистические и дизайнерские решения", - приводятся в материале слова Елянюшкина.

На сегодняшний день работы по созданию современных общественных пространств завершены в пяти городах Московской области: Бронницах, Дзержинском, Кашире, Шатуре и Жуковском, уточняется в пресс-релизе.

"Правительство Подмосковья заинтересовано в создании современной городской среды максимально комфортной для людей. В каждом проекте нового общественного пространства учтено мнение жителей городов", - отметил Елянюшкин.

На данный момент работы по формированию новой урбанистической среды ведутся в 18 городах Подмосковья. В скором времени с новыми архитектурными и ландшафтными решениями смогут познакомиться жители Ступина, Видного, Дмитрова, Талдома, Серпухова, Истры, Королева, Балашихи, Ивантеевки, Лотошина, Подольска, Одинцова, Рузы, Сергиева Посада, Щелкова, Коломны и Голицына, Мытищ. В сентябре к программе планируют присоединиться семь городов: Солнечногорск, Клин, Наро-Фоминск, Лосино-Петровский, Павловский Посад, Хотьково и Серебряные Пруды.

В 2015-2016 годах в рамках программы по изменению архитектурной среды городов Московской области было подготовлено 45 проектов новых общественных пространств. В прошлом году в Подмосковье создано 16 пешеходных улиц в 15 областных городах.