Пешеходные улицы откроются в 30 городах Подмосковья в этом году

Опрос: выбери лучшее платье церемонии открытия Венецианского кинофестиваляКультура 1 сентября, 15:49
Фонд "Талант и успех": около 7 тыс. имен включено в Федеральный реестр одаренных детейОбщество 1 сентября, 15:34
Маркин считает, что заказчиком убийства Политковской мог быть БерезовскийПроисшествия 1 сентября, 15:33
Путин включил нового главу администрации Кремля в Совет по противодействию коррупцииПолитика 1 сентября, 15:28
Американские астронавты вышли в космос для проведения работ на МКСКосмос 1 сентября, 15:08
Джонсон: Великобритания остается в Европе, несмотря на выход из ЕСМеждународная панорама 1 сентября, 15:04
Матвиенко: образование остается важнейшим приоритетом в РоссииОбщество 1 сентября, 14:59
Гонщик "Формулы-1" Фелипе Масса объявил о завершении карьеры по окончании сезонаСпорт 1 сентября, 14:55
Возрожденное через полвека Тульское суворовское училище приняло первых воспитанниковАрмия и ОПК 1 сентября, 14:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Современные пешеходные улицы создадут в 30 городах Подмосковья в текущем году. Благоустроенные общественные пространства придадут городам индивидуальность, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Германа Елянюшкина.
"Правительство Московской области продолжает реализацию программы по изменению архитектурного облика Подмосковья. В 2016 году власти региона планируют создать в 30 городах современные пешеходные улицы. Для каждого населенного пункта разработаны индивидуальные стилистические и дизайнерские решения", - приводятся в материале слова Елянюшкина.
На сегодняшний день работы по созданию современных общественных пространств завершены в пяти городах Московской области: Бронницах, Дзержинском, Кашире, Шатуре и Жуковском, уточняется в пресс-релизе.
"Правительство Подмосковья заинтересовано в создании современной городской среды максимально комфортной для людей. В каждом проекте нового общественного пространства учтено мнение жителей городов", - отметил Елянюшкин.
На данный момент работы по формированию новой урбанистической среды ведутся в 18 городах Подмосковья. В скором времени с новыми архитектурными и ландшафтными решениями смогут познакомиться жители Ступина, Видного, Дмитрова, Талдома, Серпухова, Истры, Королева, Балашихи, Ивантеевки, Лотошина, Подольска, Одинцова, Рузы, Сергиева Посада, Щелкова, Коломны и Голицына, Мытищ. В сентябре к программе планируют присоединиться семь городов: Солнечногорск, Клин, Наро-Фоминск, Лосино-Петровский, Павловский Посад, Хотьково и Серебряные Пруды.
В 2015-2016 годах в рамках программы по изменению архитектурной среды городов Московской области было подготовлено 45 проектов новых общественных пространств. В прошлом году в Подмосковье создано 16 пешеходных улиц в 15 областных городах.