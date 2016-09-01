Более 400 пешеходных переходов обновили вблизи образовательных учреждений Подмосковья

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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Дорожники обновили 436 пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений Подмосковья, сообщили в пресс-службе Главного управления дорожного хозяйства Московской области.
"Специалисты территориальных отделений "Мосавтодора" и подрядных организаций обновили дорожную разметку на 436 пешеходных переходах вблизи образовательных учреждений Подмосковья. Наибольший объем работ выполнен в Серебряно-Прудском районе, где дорожная разметка нанесена на 26 пешеходных переходах у школ и дошкольных образовательных учреждений", - говорится в сообщении.
И. о. начальника ГБУ Московской области "Мосавтодор" Владимир Цыцулин добавил, что к началу учебного года проведены работы по оснащению пешеходных переходов односекционными светодиодными светофорами типа Т7, устройству искусственных дорожных неровностей и монтажу дополнительных дорожных знаков.
Как отметили в пресс-службе, в текущем году на региональных трассах будет реализовано около 1 тыс. мероприятий по повышению детской безопасности на дорогах.