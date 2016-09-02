МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Детская школа искусств им. П.И. Чайковского открылась после реконструкции в Клину 1 сентября. Занятия начались в двух новых корпусах, сообщили в пресс-службе Минстроя Московской области.

«Общая площадь здания составляет 12,4 тыс. кв. м. Увеличение площади объекта позволит одновременно заниматься более 1,5 тыс. ученикам. Школа полностью оснащена мебелью, техническим, энергосберегающим оборудованием. Строительство велось за счет областного и муниципального бюджетов. При реконструкции данной школы застройщик учел необходимость обеспечения доступности для детей с ограниченными возможностями здоровья: дверные проемы в классных комнатах и санузлах расширены, на территории объекта предусмотрены пандусы», – цитирует пресс-служба министра стройкомплекса Московской области Сергея Пахомова.

В материале отмечается, что после первого этапа реконструкции открылись два новые корпуса. Они пристроены к имеющемуся зданию и включают в себя танцевальные и хоровые классы, буфет и тепловой пункт. В учреждении работают 64 учебных класса и концертный зал. На прилегающей территории также установлены лавочки, освещение и ограждение, выполнены работы по озеленению, организованы автостоянки в общей сложности на 100 машиномест.