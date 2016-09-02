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Новый производственно-складской комплекс класса "А" построят в Раменском районе

Москва Московская область
2 сентября, 14:10 UTC+3
Объект обеспечит работой почти 6,4 тыс. жителей Московской области
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МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Новый производственно-складской комплекс класса «А» построят в западной части сельского поселения Верейское Раменского муниципального района. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства Московской области.

"На участке более 90 га планируется возвести около 434,1 тыс. кв. м коммерческих и технических площадей. Инвестор планирует реализовать проект за 6-8 лет и вложить до 10 млрд руб. Промышленный объект обеспечит работой почти 6,4 тыс. жителей Московской области", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что под строительство восьми производственно-складских объектов площадью около 390 тыс. кв. м отведено более 37 га. В планах инвестора поэтапное развитие территории. Первый корпус и необходимая инженерная инфраструктура появятся в 2017-2018 г. Дальнейшее развитие проекта предусматривает ежегодный ввод в эксплуатацию одного корпуса вплоть до 2021 года. В 2022 и 2023 г. должны быть достроены оставшиеся четыре объекта.

В состав комплекса войдут склады для потребительских товаров, сельхозпродукции, а также помещения со специальным температурным режимом для хранения овощей, фруктов, мяса и молочной продукции. Также на застраиваемой территории появятся промышленные объекты, предназначенные для производств товаров 3-4 класса опасности,  парковка на 1780 машиномест для большегрузного и легкового транспорта.

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