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Около 1,8 млн кв. м малоэтажного жилья построено в Подмосковье в 2016 году

Москва Московская область
2 сентября, 17:04 UTC+3
Оно составляет около 40% от общего объема введенного с начала года жилья
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МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Около 40% от общего объема введенного с начала года в Подмосковье жилья составляют объекты малоэтажного и индивидуального строительства. Об этом в пятницу ТАСС сообщил министр строительного комплекса Московской области Сергей Пахомов.

"Всего за 8 месяцев в регионе введено в эксплуатацию более 4,5 млн кв. м жилой недвижимости, из них около 1,8 млн кв. м - малоэтажное жилье (жилые дома до трех этажей: многоквартирные дома, индивидуальные дома, коттеджи и дома сблокированной застройки - таунхаусы и дуплексы). При этом объем малоэтажного жилья (в том числе ИЖС), введенного в Московской области в 2015 году, также составил примерно 40% от общегодового объема ввода. Отмечу, что плановый показатель в соответствии с федеральной целевой программой "Жилище" равен 25%", - пояснил Пахомов.

Он добавил, что малоэтажное строительство продолжает активно развиваться в Подмосковье и с каждым годом приобретает все большую популярность среди покупателей. Возрастающая потребительская активность и спрос на малоэтажную недвижимость обусловлены совокупностью преимуществ городской и загородной среды. Малоэтажные комплексы максимально сочетают в себе условия, привычные для большинства городских жителей, и достоинства жизни за городом.

Министр уточнил, что малоэтажные комплексы в Подмосковье реализуются в разных форматах. Это могут быть как одноформатные проекты (например, только коттеджи или только таунхаусы), так и мультиформатные малоэтажные комплексы, совмещающие на одной территории таунхаусы, коттеджи и многоквартирные дома.

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