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Министр: владельцы социальной карты Подмосковья за год сэкономили более 1,5 млрд руб.

Москва Московская область
5 сентября, 12:24 UTC+3
Оборот покупок с использованием карты составил практически 30 млрд руб.
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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Держатели социальной карты Подмосковья за год сэкономили более 1,5 млрд руб., сообщил министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

"За период с 1 сентября прошлого года по сентябрь текущего сумма скидки превысила 1,5 млрд руб., а количество чеков - более 90 млн штук. Достигнуты договоренности по реализации права на скидку для маломобильных граждан региона, а также в отношении тех льготников, жителей Подмосковья, у которых отсутствует социальная карта Московской области в связи с монетизацией льгот", - сказал он.

Как отметил министр, за год оборот покупок с использованием социальной карты составил практически 30 млрд руб. Скидка по ней в розничных сетях региона – 5%.

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