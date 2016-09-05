Новая поликлиника на 200 посещений в смену открылась в Бутове

Новая поликлиника для взрослых и детей на 200 посещений в смену открылась в деревне Бутово Ленинского муниципального района. Строительство объекта осуществлялось за счет средств застройщика, сообщили в пресс-службе подмосковного минстроя.

"Строительство объекта осуществлялось за счет внебюджетных средств в рамках реализации инвестиционного контракта. Поликлиника с современным медико-технологическим оборудованием, мебелью и инвентарем будет передана в собственность администрации муниципального образования - Ленинского района", - говорится в сообщении.

Как отмечается в материале, в учреждении будут работать рентгеновский и флюорографический кабинеты, кабинеты функциональной и ультразвуковой диагностики. В ближайшее время сюда поступит современный томограф. Кроме врачей-терапевтов и педиатров, прием станут вести и узкие специалисты: хирург, оториноларинголог, офтальмолог, акушер-гинеколог. Общая площадь помещений объекта составила 2187 кв. м. Объем инвестиций в строительство - 310 млн руб.

"В рамках реализации данного инвестиционного контракта застройщиком уже были введены в эксплуатацию и переданы в муниципальную собственность три объекта социального назначения. Это детский сад на 95 мест и общеобразовательная школа на 275 учащихся, вместе образующие воспитательно-образовательный комплекс, а также дошкольное учреждение на 130 мест", - уточнил министр строительного комплекса Подмосковья Сергей Пахомов.