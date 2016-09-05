Госадмтехнадзор дополнительно проведет в подмосковных школах 300 уроков чистоты

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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. По просьбам педагогов и руководителей подмосковных школ Госадмтехнадзор дополнительно проведет 300 уроков чистоты. Об этом сообщила Главный государственный административно-технический инспектор Московской области Татьяна Витушева.
"Уроки чистоты – традиционные занятия по обучению учеников основам чистоты, порядка и благоустройства. В этом году 1 сентября они прошли в 386 образовательных учреждениях в 68 муниципальных образованиях Московской области. На уроках побывали почти 10 тыс. учащихся. Мы получили от учителей и родителей множество положительных отзывов и просьб провести дополнительные занятия", - сказала она, добавив, что планируется организовать еще 300 занятий.
Как отметили в пресс-службе надзорного ведомства, программой открытого урока предусмотрены конкурсы и задания, на занятиях дети узнают, что необходимо делать для поддержания чистоты во дворе, на улице и в городе.