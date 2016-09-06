Объем ввода коммерческой недвижимости в Подмосковье вырос на 60%

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. В Подмосковье объем ввода коммерческой недвижимости с начала 2016 года составил 2,7 млн кв. м. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года данный показатель вырос более чем на 60%. Об этом во вторник журналистам сообщил министр строительного комплекса Московской области Сергей Пахомов.

"Строительство коммерческой недвижимости является драйвером развития региональной экономики. Прирост объемов строительства коммерческой недвижимости влечет за собой закономерное развитие других отраслей: ритейла, промышленности, социальной и других сфер", - подчеркнул Пахомов.

По его словам, больше всего в сегменте коммерческой недвижимости было построено логистических объектов - в общей массе на них пришлось 39% возведенных "квадратов" или 1,07 млн кв. м. На второе место, по словам министра, вышли объекты производственного назначения с совокупным объемом 467,1 тыс. кв. м. На рынке торговой недвижимости за этот период появилось 334,7 тыс. кв. м новых площадей. В сегменте офисной недвижимости в период с января по август возведено 240,1 тыс. кв. м.

Он добавил, что интерес девелоперов к строительству мест приложения труда повышается, а инвестиции в развитие строительной отрасли дают тысячи рабочих мест и серьезные налоговые поступления в местные бюджеты.

Что касается нового строительства, бизнес-сообщество Подмосковья с начала года получило разрешений на строительство порядка 3,02 млн кв. м коммерческой недвижимости. "Это 795,05 тыс. кв. м новых складских объектов, 645,5 тыс. кв. м объектов производственного назначения, 604,3 тыс. кв. м торговых площадей и 111,9 тыс. кв. м офисных площадей", - уточнил Пахомов.