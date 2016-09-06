Подмосковные дороги отремонтируют после обращений жителей

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Около 161 км дорог дополнительно отремонтируют в Подмосковье. Работы на большей части из них начнутся после обращений жителей региона, сообщил начальник Главного управления дорожного хозяйства Московской области Игорь Тресков.

"В дополнительную программу вошли 52 участка общей протяженностью порядка 161 км. Большая часть из них включена в программу на основании обращений жителей региона", - сказал он.

По его словам, на 30 объектах восстановят асфальтобетонное покрытие, на 10 участках укладка верхнего слоя покрытия будет проведена с использованием износоустойчивой щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси. Также обустроят тротуары и остановочные площадки, проведут ремонт ограждений и заменят дорожные знаки.

Наибольший объем работ запланирован в Ивантеевке и Клинском районе, где отремонтируют по 6 участков региональных автодорог. На реализацию всех мероприятий из бюджета Московской области направлено порядка 1,6 млрд руб.