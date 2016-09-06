Жители Подмосковья смогут быстрее получать сведения о недвижимости через МФЦ

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Жители Подмосковья смогут быстрее получать сведения о недвижимости благодаря новому соглашению между Управлением Росреестра по Московской области, филиалом Федеральной кадастровой палаты Росреестра по Московской и Московским областным многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг.

"В соответствии с подписанным 31 августа дополнительным соглашением работники МФЦ смогут распечатывать и заверять выписки, содержащие сведения Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также государственного кадастра недвижимости", - сообщили в пресс-службе подмосковного Росеестра.

В ведомстве пояснили, что формировать выписки в электронном виде, заверять их электронными подписями и отправлять в МФЦ по-прежнему будут работники Росеестра и кадастровой палаты. В центрах документы распечатают, заверят и выдадут заявителям.