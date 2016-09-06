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Жители Подмосковья смогут быстрее получать сведения о недвижимости через МФЦ

Москва Московская область
6 сентября, 16:31 UTC+3
Подмосковный Росеестр, филиал Федеральной кадастровой палаты и областной многофункциональный центр подписали дополнительное соглашение
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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Жители Подмосковья смогут быстрее получать сведения о недвижимости благодаря новому соглашению между Управлением Росреестра по Московской области, филиалом Федеральной кадастровой палаты Росреестра по Московской и Московским областным многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг.

"В соответствии с подписанным 31 августа дополнительным соглашением работники МФЦ смогут распечатывать и заверять выписки, содержащие сведения Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также государственного кадастра недвижимости", - сообщили в пресс-службе подмосковного Росеестра.

В ведомстве пояснили, что формировать выписки в электронном виде, заверять их электронными подписями и отправлять в МФЦ по-прежнему будут работники Росеестра и кадастровой палаты. В центрах документы распечатают, заверят и выдадут заявителям.

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