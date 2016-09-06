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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Количество нарушений на подмосковных пляжах снизилось на 30% по сравнению с прошлым сезоном, сообщили в пресс-службе Госадмтехнадзора Московской области.
"На оборудованных местах отдыха в прибрежной зоне подмосковных водоемов сотрудниками территориальных отделов Госадмтехнадзора Московской области было выявлено 41 нарушение. Это на 30% меньше, чем за аналогичный период прошлого года", - цитирует пресс-служба Главного государственного административно-технического инспектора Московской области Татьяну Витушеву.
Как отметили в пресс-службе, 65% нарушений – это некачественная уборка мусора на территории. Неоднократно фиксировались также сброс мусора из автотранспорта, ненадлежащее состояние объектов пляжной инфраструктуры - ограждений, скамеек, пляжных кабинок.
Максимальное количество нарушений выявлено в Солнечногорском и Шатурском муниципальных районах, а также в городских округах Серпухов и Подольск. Лучшими по содержанию мест отдыха в прибрежных зонах акваторий Московской области стали городские округа Химки и Коломна, Сергиево-Посадский, Щелковский и Луховицкий районы.