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Количество нарушений на подмосковных пляжах снизилось на 30%

Москва Московская область
6 сентября, 17:10 UTC+3
Больше половины из них связаны с некачественной уборкой мусора на территории
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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Количество нарушений на подмосковных пляжах снизилось на 30% по сравнению с прошлым сезоном, сообщили в пресс-службе Госадмтехнадзора Московской области.

"На оборудованных местах отдыха в прибрежной зоне подмосковных водоемов сотрудниками территориальных отделов Госадмтехнадзора Московской области было выявлено 41 нарушение. Это на 30% меньше, чем за аналогичный период прошлого года", - цитирует пресс-служба Главного государственного административно-технического инспектора Московской области Татьяну Витушеву.

Как отметили в пресс-службе, 65% нарушений – это некачественная уборка мусора на территории. Неоднократно фиксировались также сброс мусора из автотранспорта, ненадлежащее состояние объектов пляжной инфраструктуры - ограждений, скамеек, пляжных кабинок.

Максимальное количество нарушений выявлено в Солнечногорском и Шатурском муниципальных районах, а также в городских округах Серпухов и Подольск. Лучшими по содержанию мест отдыха в прибрежных зонах акваторий Московской области стали городские округа Химки и Коломна, Сергиево-Посадский, Щелковский и Луховицкий районы.

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