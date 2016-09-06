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Подмосковный минстрой провел 10 вебинаров для застройщиков

Москва Московская область
6 сентября, 19:28 UTC+3
​С начала текущего года выданы разрешения на ввод в эксплуатацию 801 нежилого строения и 299 жилых объектов
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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Подмосковный минстрой совместно с Главархитектурой провели 10 вебинаров для застройщиков, работающих в регионе. В них приняли участие 662 человека, сообщил министр стройкомплекса Московской области Сергей Пахомов.

"На сегодняшний день проведено 10 онлайн-встреч с застройщиками, в которых приняли участие 662 человека", – сказал он.

Министр добавил, что двумя ведомствами с начала года рассмотрено более 3 530 обращений по выдаче градостроительных планов, в том числе по нежилым объектам 2 871 обращение. Кроме того, строители получили разрешения на ввод в эксплуатацию 801 нежилого строения и 299 жилых объектов.

С 1 июля 2016 года Минстрой Московской области совместно с Главархитектурой Московской области проводят вебинары по оказанию государственных услуг застройщикам. Они проходят еженедельно по пятницам.

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