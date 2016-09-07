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В подмосковной Балашихе введут в строй один из корпусов проблемного жилого комплекса

Москва Московская область
7 сентября, 12:48 UTC+3
Дома ЖК планировалось ввести в эксплуатацию в 2008 году
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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Почти 270 граждан, вложивших свои деньги в строительство ЖК "Эдельвейс Комфорт", скоро получат долгожданные квартиры, сообщил в среду ТАСС заместитель председателя правительства Московской области Герман Елянюшкин.

По его словам, "корпусу №2 этого проблемного долгостроя было выдано заключение о соответствии техническим регламентам и проектной документации, и уже в ближайшие дни дом будет введен в эксплуатацию".

Елянюшкин напомнил, что план строительства жилого комплекса, изначально носившего название "Никольско-Трубецкое", предполагал возведение 19 жилых домов. Для строительства первой очереди - пяти жилых корпусов - были привлечены денежные средства более 800 человек, которые ожидали, что их дома будут введены в эксплуатацию еще в 2008 году. Однако из-за финансовых трудностей компании-застройщика стройка замедлилась, а к 2013 году и вовсе остановилось.

По поручению губернатора региона Андрея Воробьева правительство Подмосковья взяло на особый контроль строительство жилищного комплекса. "Благодаря этому удалось найти возможность реанимировать два из пяти недостроенных корпуса и ввести их в эксплуатацию в 2014 и 2015 годах. Почти 350 обманутых дольщиков получили долгожданные квартиры", - уточнил Елянюшкин.

Ровно год назад при содействии областного правительства новому генподрядчику была открыта кредитная линия для достройки оставшихся трех корпусов. "Застройщик устранил все нарушения, выявленные в ходе августовской итоговой проверки на соответствие возведенного дома (корпус №2 - ред.) строительным нормам. Повторная проверка показала, что объект полностью готов к вводу в эксплуатацию. Вчера было выдано заключение о соответствии, полагаю, что уже до конца сентября около 270 жителей получат свои долгожданные квартиры", - сказал Елянюшкин.

Он напомнил, что в соответствии с откорректированными графиками достройки жилого квартала, ввод оставшихся двух корпусов запланирован на конец 2016 года и II квартал 2017 года.

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