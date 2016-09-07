Единый центр наблюдения за выборами в Подмосковье будет работать в Одинцове 18 сентября

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Представители политических партий, кандидаты, журналисты и члены групп общественного мониторинга смогут присутствовать в едином центре наблюдения за ходом выборов в Подмосковье, который организуют 18 сентября в Одинцове. Об этом сообщает пресс-служба Общественной палаты Московской области.

"По инициативе губернатора Московской области в день голосования 18 сентября будет работать единый центр наблюдения и общественного мониторинга в Одинцове на базе волейбольного центра. В центр могут приехать представители политических партий, кандидаты и их доверенные лица, представители СМИ, члены групп общественного мониторинга", - приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства Московской области Эльмиры Хаймурзиной.

Она также отметила, что на прошлой неделе начался монтаж камер видеонаблюдения на избирательных участках в регионе. Камеры будут на всех избирательных участках в Подмосковье, их установка завершится до 15 сентября.

Как отмечается в материале, 6 сентября состоялось расширенное заседание Общественной палаты Подмосковья, в рамках которого обсуждались вопросы подготовки к общественному мониторингу выборов в Госдуму и Мособлдуму, обеспечения прозрачности выборных процедур и равного обеспечения избирательных прав для различных групп населения.

В единый день голосования 18 сентября в Московской области пройдут выборы депутатов в Госдуму и Мособлдуму, а также 35 избирательных кампаний в органы местного самоуправления различных уровней. Всего в Подмосковье будут избирать восемь глав и 116 депутатов.