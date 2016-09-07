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Подмосковный минтранс проверил все школьные автобусы региона

Москва Московская область
7 сентября, 17:12 UTC+3
Из 254 автобусов, задействованных в обслуживании школьных маршрутов, к эксплуатации не допустили 14 транспортных средств
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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Министерства транспорта Московской области провели проверку всего подвижного состава, осуществляющего подвоз школьников к образовательным учреждениям, сообщил глава ведомства Михаил Олейник.

"Мы проверили все автобусы, перевозящие школьников во всех муниципальных образованиях области. На момент проверки ГОСТу соответствовало порядка 95% подвижного состава. Из 254 автобусов, задействованных в обслуживании школьных маршрутов, к эксплуатации были не допущены 14 транспортных средств, не соответствующих утвержденным стандартам", - сказал он.

В операции «Школьный автобус» участвовали 43 специалиста минтранса. Информация о выявленных нарушениях доведена до собственников автобусов и будет направлена в Министерство образования Московской области для принятия мер по их устранению, отметили в пресс-службе ведомства. 

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