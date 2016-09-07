Подмосковный минтранс проверил все школьные автобусы региона

"Швабе" представил на "Армии" опытный образец нового охотничьего прицелаНовости партнеров 7 сентября, 17:45
Лукин: РФ отправит атлетов в Рио в случае положительного решения исковСпорт 7 сентября, 17:44
Музей скульптуры Петербурга не получал указаний на снятие доски МаннергеймуКультура 7 сентября, 17:40
Железнодорожные войска РФ в ближайшее время получат новые образцы спецтехникиАрмия и ОПК 7 сентября, 17:35
Борисов: отставание РФ в сфере робототехники и беспилотников практически ликвидированоАрмия и ОПК 7 сентября, 17:28
"Т24" проведет чемпионат по дронбиатлонy на форуме "Армия-2016"Новости партнеров 7 сентября, 17:26
Шесть МиГ-29 уничтожили технику условного противника на учениях "Кавказ"Армия и ОПК 7 сентября, 17:25
Юрист: у "Рубина" нет оснований на заявку Янна М'Вила в РФПЛСпорт 7 сентября, 17:16
География форума "Армия-2016": как и где проходят военные выставкиАрмия и ОПК 7 сентября, 17:06
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Министерства транспорта Московской области провели проверку всего подвижного состава, осуществляющего подвоз школьников к образовательным учреждениям, сообщил глава ведомства Михаил Олейник.
"Мы проверили все автобусы, перевозящие школьников во всех муниципальных образованиях области. На момент проверки ГОСТу соответствовало порядка 95% подвижного состава. Из 254 автобусов, задействованных в обслуживании школьных маршрутов, к эксплуатации были не допущены 14 транспортных средств, не соответствующих утвержденным стандартам", - сказал он.
В операции «Школьный автобус» участвовали 43 специалиста минтранса. Информация о выявленных нарушениях доведена до собственников автобусов и будет направлена в Министерство образования Московской области для принятия мер по их устранению, отметили в пресс-службе ведомства.