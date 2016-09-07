В Подмосковье 1,3 тыс. единиц уборочной техники подключили к ГЛОНАСС

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Более 2,3 тыс. единиц коммунальной техники работает в Подмосковье, из них уже 1,3 тыс. единиц уборочной техники контролируется через ГЛОНАСС, сообщает пресс-служба заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

"По состоянию на 7 сентября около 1,3 тыс. единиц коммунальной уборочной техники в регионе через ГЛОНАСС подключено к региональной навигационно-информационной системе. Всего в Московской области более 2,3 тыс. единиц коммунальной техники – их оснащение датчиками ГЛОНАСС планируется завершить до конца года", – говорится в сообщении.

Благодаря спутниковому контролю в режиме реального времени появляется возможность оперативно пресекать необоснованный простой или нецелевое использование спецтехники, которая должна в это время вывозить мусор или убирать снег в зимние месяцы. ГЛОНАСС также позволяет контролировать и оптимизировать расход топлива, отметили в пресс-службе.