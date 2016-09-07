Шесть пожарных депо откроют в Московской области до конца года

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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Шесть пожарных депо откроют в Подмосковье до конца года, сообщили в пресс-службе заместителя председателя областного правительства Дмитрия Пестова.
"С начала действия программы "Безопасность Подмосковья" – 2013 года – на территории Московской области уже поставлено на дежурство 66 новых пожарных депо. Благодаря этому уровень пожарного прикрытия региона повышен с 77% до 92%. До конца текущего года планируется ввести в работу еще шесть новых объектов", – приводятся в сообщении слова Дмитрия Пестова.
Реализация программы "Безопасность Подмосковья" будет продолжена и в последующие годы, до достижения 100%-го прикрытия территории региона всеми видами пожарной охраны, уточнили в пресс-службе.